Прокуратура утвердила обвинение псевдостроителю, подозреваемому в серии мошенничеств

Прокуратура направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в серии мошенничеств (ч. 2 ст. 190 УК Украины).
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимир Калюга, подозреваемый в начале сентября 2017 зарегистрировался на нескольких специализированных интернет-сайтах. В сети он предлагал услуги по строительству.
Мужчина выезжал к клиентам, которые обращались за его объявлениями. Дальше - имитировал деятельность: делал замеры, согласовывал с заказчиками проекты строительных работ и т.п. После этого принимал подписку на закупку материалов и обещал приехать с бригадой. Однако после уплаты аванса никаких услуг потерпевшие не получали, а «горе-строитель» скрывался от них.
В течение 2017-2018 годов жертвами мошенника стали 6 человек. Общая сумма ущерба - 80 тыс. грн.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
влажн.:
давл.:
ветер: