Главная Новости Криминал и происшествия Прокуратура утвердила обвинение псевдостроителю, подозреваемому в серии мошенничеств
05.02.2019  10:40   

Прокуратура утвердила обвинение псевдостроителю, подозреваемому в серии мошенничеств

Прокуратура направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в серии мошенничеств (ч. 2 ст. 190 УК Украины).


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Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимир Калюга, подозреваемый в начале сентября 2017 зарегистрировался на нескольких специализированных интернет-сайтах. В сети он предлагал услуги по строительству.

 Мужчина выезжал к клиентам, которые обращались за его объявлениями. Дальше - имитировал деятельность: делал замеры, согласовывал с заказчиками проекты строительных работ и т.п. После этого принимал подписку на закупку материалов и обещал приехать с бригадой. Однако после уплаты аванса никаких услуг потерпевшие не получали, а «горе-строитель» скрывался от них. 

В течение 2017-2018 годов жертвами мошенника стали 6 человек. Общая сумма ущерба - 80 тыс. грн.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  равшан, строитель, мошенник, харьков, интернет, услуга, ремонт
 
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