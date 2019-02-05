05.02.2019 11:01

На Салтовке перевернулась легковушка (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла около перекрестка проспекта Тракторостроителей с улицей Краснодарской.



// Патрульная полиция

Там перевернулся на крышу автомобиль ВАЗ 21099. По свидетельствам очевидцев, причиной ДТП стала неисправность автомобиля.

«На перекрестке Тракторостроителей/Краснодарская у 99-ки отказали тормоза. Водитель пытался свернуть в сугроб, и авто перевернуло на крышу», – комментируют фото аварии.

В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла 5 февраля около 10:00 утра.

По предварительной информации, как сообщил патрульным водитель ВАЗ-21099, в авто отказали тормоза, в результате чего он совершил наезд на снежный сугроб, из-за чего транспортное средство перевернулось.



В результате происшествия никто не пострадал, не было нанесено и материального ущерба. Водитель от оформления ДТП полицейскими отказался.