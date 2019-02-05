На Салтовке перевернулась легковушка (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла около перекрестка проспекта Тракторостроителей с улицей Краснодарской.
Там перевернулся на крышу автомобиль ВАЗ 21099. По свидетельствам очевидцев, причиной ДТП стала неисправность автомобиля.
«На перекрестке Тракторостроителей/Краснодарская у 99-ки отказали тормоза. Водитель пытался свернуть в сугроб, и авто перевернуло на крышу», – комментируют фото аварии.
В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла 5 февраля около 10:00 утра.
По предварительной информации, как сообщил патрульным водитель ВАЗ-21099, в авто отказали тормоза, в результате чего он совершил наезд на снежный сугроб, из-за чего транспортное средство перевернулось.
В результате происшествия никто не пострадал, не было нанесено и материального ущерба. Водитель от оформления ДТП полицейскими отказался.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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