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05.02.2019  11:59   

На салтовской улице умерла женщина

Следов насильственной смерти не обнаружено.


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4 февраля в 6:58 у дома 45 по улице Валентиновской было обнаружено тело 51-летней харьковчанки.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Предвартельно эксперты не обнаружили следов насильственной смерти на теле умершей, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Тело умершей направлено в морг для установления причины смерти.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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