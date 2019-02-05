На салтовской улице умерла женщина

Следов насильственной смерти не обнаружено.
4 февраля в 6:58 у дома 45 по улице Валентиновской было обнаружено тело 51-летней харьковчанки.
Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Предвартельно эксперты не обнаружили следов насильственной смерти на теле умершей, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
Тело умершей направлено в морг для установления причины смерти.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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