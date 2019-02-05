05.02.2019 11:59

На салтовской улице умерла женщина

Следов насильственной смерти не обнаружено.



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4 февраля в 6:58 у дома 45 по улице Валентиновской было обнаружено тело 51-летней харьковчанки.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Предвартельно эксперты не обнаружили следов насильственной смерти на теле умершей, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Тело умершей направлено в морг для установления причины смерти.