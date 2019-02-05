Главная Новости Криминал и происшествия На харьковской новостройке погиб рабочий, свалившись с 10-этажной высоты
05.02.2019  12:36   

На харьковской новостройке погиб рабочий, свалившись с 10-этажной высоты

Предварительно установлено, что 32-летний харьковчанин поскользнулся.


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Информация о том, что по улице Профессорская с недостроенной многоэтажки упал человек, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 февраля около 10:15.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Как было установлено, потерпевший работал на строительстве каменщиком.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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