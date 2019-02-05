05.02.2019 12:36

На харьковской новостройке погиб рабочий, свалившись с 10-этажной высоты

Предварительно установлено, что 32-летний харьковчанин поскользнулся.



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Информация о том, что по улице Профессорская с недостроенной многоэтажки упал человек, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 февраля около 10:15.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Как было установлено, потерпевший работал на строительстве каменщиком.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.



Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Проводится проверка.