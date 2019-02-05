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05.02.2019  13:31   

По улице разгуливал подозрительный мужчина с психотропом

Полицейские изъяли у харьковчанина пакет с психотропным веществом, которое он приобрел через Интернет.


// Нацполиция

Подозрительное поведение мужчины на улице привлекло внимание патрульных. Во время общения 34-летний харьковчанин признался, что имеет при себе наркотические вещества. По его словам, он заказал их через Интернет .

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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