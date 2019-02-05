05.02.2019 13:31

По улице разгуливал подозрительный мужчина с психотропом

Полицейские изъяли у харьковчанина пакет с психотропным веществом, которое он приобрел через Интернет.



// Нацполиция

Подозрительное поведение мужчины на улице привлекло внимание патрульных. Во время общения 34-летний харьковчанин признался, что имеет при себе наркотические вещества. По его словам, он заказал их через Интернет .



Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.



Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.