ДТП с Газелью перегородило въезд на Коммунальный путепровод

Авария произошла 5 февраля около 10:45 на перекрестке пр. Московского и пр. Льва Ландау.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля «Газель» во время движения не придерживался безопасного интервала и допустил столкновение с автомобилем Marsedes.
Пострадавших в результате столкновения нет.
На водителя «Газели» полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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