Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с Газелью перегородило въезд на Коммунальный путепровод
05.02.2019  16:01   

ДТП с Газелью перегородило въезд на Коммунальный путепровод

Авария произошла 5 февраля около 10:45 на перекрестке пр. Московского и пр. Льва Ландау.


// Facebook

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля «Газель» во время движения не придерживался безопасного интервала и допустил столкновение с автомобилем Marsedes.

Пострадавших в результате столкновения нет.

На водителя «Газели» полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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