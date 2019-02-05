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05.02.2019  16:11   

Земли стоимостью в 100 тысяч гривен незаконно ушли в частные руки

Сомнительное решение о передаче земель расследует прокуратура.


dengi.ua
Как сообщает Прокуратура, Дергачевская местная прокуратура начала уголовное производство по факту незаконной передачи сельскохозяйственных земель в частные руки.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, в 2009 году решением Дергачевского городского совета три земельных участка общей стоимостью более 100 тыс. грн. были переданы в собственность гражданину.
 
Однако, как выяснило следствие, указанные территории относятся к землям сельскохозяйственного назначения и расположенные за пределами населенных пунктов. Поэтому, в соответствии с законодательством, распоряжаться участками городской совет не имел права. Решение о предоставлении угодий в собственность могла принять только районная государственная администрация.
 
Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия).
 
Сейчас решается вопрос о принятии мер представительского характера с целью возвращения незаконно изъятых земель государству.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  незаконная передача, 100 тысяч, харьков
 
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