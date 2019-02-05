05.02.2019 16:11

Земли стоимостью в 100 тысяч гривен незаконно ушли в частные руки

Сомнительное решение о передаче земель расследует прокуратура.



dengi.ua

Как сообщает Прокуратура, Дергачевская местная прокуратура начала уголовное производство по факту незаконной передачи сельскохозяйственных земель в частные руки.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, в 2009 году решением Дергачевского городского совета три земельных участка общей стоимостью более 100 тыс. грн. были переданы в собственность гражданину.

Однако, как выяснило следствие, указанные территории относятся к землям сельскохозяйственного назначения и расположенные за пределами населенных пунктов. Поэтому, в соответствии с законодательством, распоряжаться участками городской совет не имел права. Решение о предоставлении угодий в собственность могла принять только районная государственная администрация.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия).

Сейчас решается вопрос о принятии мер представительского характера с целью возвращения незаконно изъятых земель государству.