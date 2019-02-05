Неизвестная женщина выпала из окна на Новых Домах (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ее гибели.
Инцидент произошел около часа дня 5 февраля на улице Харьковских дивизий.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, из окна многоэтажки выпала женщина. От полученных травм неизвестная скончалась.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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