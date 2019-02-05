Главная Новости Криминал и происшествия Неизвестная женщина выпала из окна на Новых Домах (ФОТО)
05.02.2019  16:15   

Неизвестная женщина выпала из окна на Новых Домах (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ее гибели.


// Трэш Харьков

Инцидент произошел около часа дня 5 февраля на улице Харьковских дивизий.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, из окна многоэтажки выпала женщина. От полученных травм неизвестная скончалась.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан.

Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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