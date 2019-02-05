05.02.2019 16:15

Неизвестная женщина выпала из окна на Новых Домах (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ее гибели.



// Трэш Харьков

Инцидент произошел около часа дня 5 февраля на улице Харьковских дивизий.



Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, из окна многоэтажки выпала женщина. От полученных травм неизвестная скончалась.

На месте работает следственно-оперативная группа.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан.