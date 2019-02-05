05.02.2019 16:58

Полицейским попался очередной «закладчик» наркотиков, тестировавший зелье дома на себе (ФОТО)

В процессе «отработки» полицейским попался 29-летний житель Чугуевского района, который сбывал в Харькове наркотические вещества путем разложения «закладок».



://hk.npu.gov.ua

Разоблачили злоумышленника в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области 4 февраля сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4.

Мужчину задержали у дома на проспекте Тракторостроителей, где он именно делал «закладки» наркотического вещества. В ходе осмотра правоохранители обнаружили упакованное зелье. Задержанный пояснил, что раскладывал наркотики, а их места фотографировал мобильным телефоном. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили 19 свертков «закладок».

По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли самодельные устройства для употребления наркотических веществ.

По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицией устанавливается источник и канал поставки наркосредств.