Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в 12-этажке на Алексеевке: мужчина погиб, женщина наглоталась угарного газа (ФОТО)
05.02.2019  17:02   

Пожар в 12-этажке на Алексеевке: мужчина погиб, женщина наглоталась угарного газа (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.


// ГСЧС

О пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме на проспекте Победы, 70 спасателям сообщили 5 февраля в 10:03.

На тушение выезжали 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 12 спасателей.

На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на восьмом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Спасатели из задымленного помещения вынесли на свежий воздух женщину 1979 года рождения. Она надышалась угарным газом, но от дальнейшей госпитализации отказалась.

Спасти хозяина квартиры, мужчину 1965 года рождения, не удалось. Он погиб еще до прибытия спасательных подразделений.

Пожар был локализован в 10:23 и в 10:26 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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