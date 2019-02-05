05.02.2019 17:19

Не дразните режущего мясо, Или как пьяный любовник поплатился жизнью за удар коленом в лицо

Суд вынес приговор женщине, отправившей к праотцам любовника.



dpchas.com.ua

Коминтерновский районный суд Харькова определил будущую судьбу женщины, которая ударила ножом своего сожителя.

По данным следствия, 23 сентября минувшего года нетрезвый мужчина подошел к своей возлюбленной, схватил за волосы, нагнул и ударил коленом в лицо. Женщина, которая в этот момент резала мясо, попыталась защитить себя и пырнула тирана ножом в грудь. В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Правоохранители расценили действия подсудимой как превышение пределов обороны. Во время разбирательства харьковчанка не стала отрицать своей вины, а ее сожитель отказался от показаний. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, суд приговорил ее к 150 часам общественных работ. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования