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05.02.2019  17:19   

Не дразните режущего мясо, Или как пьяный любовник поплатился жизнью за удар коленом в лицо

Суд вынес приговор женщине, отправившей к праотцам любовника.


dpchas.com.ua
Коминтерновский районный суд Харькова определил будущую судьбу женщины, которая ударила ножом своего сожителя.
 
По данным следствия, 23 сентября минувшего года нетрезвый мужчина подошел к своей возлюбленной, схватил за волосы, нагнул и ударил коленом в лицо. Женщина, которая в этот момент резала мясо, попыталась защитить себя и пырнула тирана ножом в грудь. В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.
 
Правоохранители расценили действия подсудимой как превышение пределов обороны. Во время разбирательства харьковчанка не стала отрицать своей вины, а ее сожитель отказался от показаний. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, суд приговорил ее к 150 часам общественных работ. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  убийство, зарезала любовника, харьков
 
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