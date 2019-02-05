В Харькове пройдут финалы интеллектуальных игр

Финальные игры школьных чемпионатов города Харькова по «Брэйн-рингу», «Эрудит-Квартету» и «Своей игре» состоятся в первой половине февраля в Харькове.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
влажн.:
давл.:
ветер: