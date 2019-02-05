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05.02.2019  17:49   

В Харькове пройдут финалы интеллектуальных игр

Финальные игры школьных чемпионатов города Харькова по «Брэйн-рингу», «Эрудит-Квартету» и «Своей игре» состоятся в первой половине февраля в Харькове.


//city.kharkov.ua
В турнирах по «Брэйн-рингу» (5 и 6 февраля) и «Эрудит-Квартету» (13 и 15 февраля) будут играть по 12 лучших команд города из старшей (10-11 классы) и младшей (до 9 класса включительно) возрастных групп, которые завоевали это право по результатам прошедшего осенью городского чемпионата по «Что? Где? Когда?». В индивидуальном турнире по «Своей Игре» (13 и 15 февраля) в каждой из возрастных категорий сыграют около 50 сильнейших школьников города.
 
Победители и призеры чемпионатов получат право представлять Харьков на Школьном чемпионате Украины по интеллектуальным играм, который пройдет на весенних каникулах в Одессе.
 
Место проведения всех турниров - Физико-математический лицей №27 (ул. Марьинская, 12/14). Регистрация команд - с 14:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фмнал своя игра, эрудит-квартет, харьков
 
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