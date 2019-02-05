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05.02.2019  19:34   

Горит Сумской рынок: пожарные уже за работой (ФОТО)

Социальные сети сообщают о пожаре на Сумском рынке.


//facebook.com/h.saltovka

Как сообщают социальные сети, в Харькове - крупный пожар. 

Огонь охватил Сумской рынок.

"На сообщают, что сейчас горит Сумской Рынок" 

Тэги:  пожар, сумской рынок, харьков
 
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