06.02.2019 12:19

Проверена безопасность квест-комнат в центре Харькова

Состояние пожарной безопасности проверили сегодня, 5 февраля, в квест-комнатах, расположенных по ул. Университетской, 31 в Основянском районе.



//city.kharkov.ua

В ходе ревизии собственник квест-комнат рассказал представителям комиссии о мерах, предпринятых им для обеспечения безопасности посетителей. В частности, квест-комнаты оборудованы камерами видеонаблюдения и приспособлениями для экстренного открывания дверей. В них имеются огнетушители и запасной выход, а также уже разработан проект на установку в ближайшее время пожарной сигнализации. Отметили проверяющие и хорошее санитарное состояние помещений.

Руководитель рабочей группы, заведующий сектором экономического развития Администрации Основянского района Сергей Зизин акцентировал внимание на том, что необходимо обеспечить полную безопасность пребывания посетителей в квест-комнатах, и рекомендовал устранить выявленные недостатки в десятидневный срок.

Напомним, что проверки безопасности квест-комнат в Харькове продолжаются с конца января. В ходе ревизии специалисты проводят разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, требований по охране труда и санитарных норм в заведениях, а также консультируют владельцев комнат о порядке оформления и получения разрешительных документов, проведении обучения персонала.

За время работы комиссий было устранено множество нарушений, в частности, предприниматели провели проверку состояния электропроводки в помещениях, оформили уголки потребителей, медицинские книжки для персонала, занимаются установкой пожарной сигнализации.

Напомним, после январской трагедии в Польше, когда во время пожара в квест-комнате погибли пятеро подростков, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов дал поручение проверить безопасность подобных развлекательных заведений в городе Харькове.