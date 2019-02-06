06.02.2019 08:25

В ходе профилактической отработки полицейские Харьковщины обнаружили в сараях боеприпасы и наркотики (ФОТО)

34-летний житель города Мерефа хранил опасные вещества в хозяйственных постройках по месту жительства.



://hk.npu.gov.ua

Действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Во время санкционированного обыска оперативники Харьковского отдела полиции обнаружили в сарае корпус ручной гранаты Ф-1 с взрывчатым веществом внутри, ручную гранату РГ-42, фрагмент запала подрывной к ручной гранаты УЗРГ и гранаты М-39, ручную гранату Ф-1, 11 бумажных свертков и 2 полимерных пакета с сыпучим веществом, похожим на порох, пластиковую коробку с тротилом, 26 гильз и патронов различного калибра.

Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли в гараже посуду с остатками вываренного семян мака, 12 полимерных бутылок с наркотическим веществом желтого и черного цвета, 2 бумажные свертки и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения в измельченном и высушенном состоянии, 9 медицинских шприцев с жидкостью коричневого цвета .

- По словам хозяина, наркотические вещества предназначались для личного употребления без цели сбыта, - рассказал и.о. начальника Харьковского отдела полиции Александр Володин. - Взрывоопасные вещества человек нашел около 2 лет назад в лесополосе и хранил для собственных нужд

Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.