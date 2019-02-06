06.02.2019 08:50

Полицейские выясняют обстоятельства травмирования женщины в Немышлянская районе

По предварительной информации женщина выпала с балкона, самостоятельно сбивая сосульки.



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Потерпевшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами различных частей тела, открытым переломом предплечья и другими телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас женщина находится в тяжелом, неконтактном состоянии.

Сообщение о госпитализации харьковчанки поступило в Немышлянская отдела полиции 4 февраля в 11:10.

По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности потерпевшего и обстоятельств происшествия.