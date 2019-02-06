Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские выясняют обстоятельства травмирования женщины в Немышлянская районе
06.02.2019  08:50   

Полицейские выясняют обстоятельства травмирования женщины в Немышлянская районе

По предварительной информации женщина выпала с балкона, самостоятельно сбивая сосульки.


// facebook

Потерпевшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами различных частей тела, открытым переломом предплечья и другими телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас женщина находится в тяжелом, неконтактном состоянии.

Сообщение о госпитализации харьковчанки поступило в Немышлянская отдела полиции 4 февраля в 11:10.

По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности потерпевшего и обстоятельств происшествия.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  сосулька, балкон, падение, харьков, травма
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Криминал и происшествия На Павловом Поле сосулька травмировала женщину: комментарии горсовета 12.03 ЖКХ Очередной этап борьбы харьковчан с сосульками (ФОТО) 22.02 ЖКХ Харьков На Сумской упала гигантская сосулька и протаранила навес (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове приступают к разработке проекта Ситуационного центра
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 