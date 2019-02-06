Полицейские выясняют обстоятельства травмирования женщины в Немышлянская районе

По предварительной информации женщина выпала с балкона, самостоятельно сбивая сосульки.
Потерпевшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами различных частей тела, открытым переломом предплечья и другими телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас женщина находится в тяжелом, неконтактном состоянии.
Сообщение о госпитализации харьковчанки поступило в Немышлянская отдела полиции 4 февраля в 11:10.
По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности потерпевшего и обстоятельств происшествия.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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