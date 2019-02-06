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06.02.2019  09:09   

Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины старинных монет

В пункте пропуска «Пески» таможенного поста «Купянск» харьковскими таможенниками были обнаружены старинные монеты, которые украинец пытался незаконно вывезти в РФ.


http://kh.sfs.gov.ua

Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «зеленому коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Но, в ходе осмотра его автомобиля в бардачке был обнаружен альбом с монетами, в котором среди прочих находились 5 старинных монет, которые гражданин не задекларировал.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения монет к историческим и культурным ценностям.

Источник:   ГУ ГФС Украины
 Тэги:  монеты, вывоз, харьков, таможня, отряд, купянск, зеленый коридор, контрабанда
 
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