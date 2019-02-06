Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины старинных монет

В пункте пропуска «Пески» таможенного поста «Купянск» харьковскими таможенниками были обнаружены старинные монеты, которые украинец пытался незаконно вывезти в РФ.
Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «зеленому коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Но, в ходе осмотра его автомобиля в бардачке был обнаружен альбом с монетами, в котором среди прочих находились 5 старинных монет, которые гражданин не задекларировал.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения монет к историческим и культурным ценностям.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: