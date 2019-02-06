Харьковский неадекват не прошел проверку патрульной полиции

В ходе отработки территории патрульные остановили подозрительного прохожего, у которого в карманах оказались психотропы из «закладок»
По данным полиции, патрульные увидели на улице человека, который вел себя подозрительно. Последний признался, что имеет при себе психотропное вещество.
По словам 34-летнего мужчины, он заказал его через интернет.
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
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