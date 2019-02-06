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06.02.2019  09:20   

Харьковский неадекват не прошел проверку патрульной полиции

В ходе отработки территории патрульные остановили подозрительного прохожего, у которого в карманах оказались психотропы из «закладок»


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По данным полиции, патрульные увидели на улице человека, который вел себя подозрительно. Последний признался, что имеет при себе психотропное вещество.

По словам 34-летнего мужчины, он заказал его через интернет.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  наркотики, закладка, харьков, полиция, патрульные
 
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