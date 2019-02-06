06.02.2019 09:43

Дело Зайцевой подходит к концу: суд назначил дату дебатов

Киевский районный суд города Харьков проведет дебаты по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия, обвиняемыми в котором выступают Елена Зайцева и Геннадий Дронов, в среду, 6 февраля



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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что дебаты по резонансному ДТП пройдут 6 февраля в 14:00.

Напомним, врачами на основании исследований анализов Зайцевой было подтверждено наличие наркотических веществ в ее крови.

Также была выяснена точная скорость, с которой двигался автомобиль Lexus перед смертельной аварией, машина ехала со скоростью 106,7 километров в час.