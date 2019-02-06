Дело Зайцевой подходит к концу: суд назначил дату дебатов

Киевский районный суд города Харьков проведет дебаты по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия, обвиняемыми в котором выступают Елена Зайцева и Геннадий Дронов, в среду, 6 февраля
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Отмечается, что дебаты по резонансному ДТП пройдут 6 февраля в 14:00.
Напомним, врачами на основании исследований анализов Зайцевой было подтверждено наличие наркотических веществ в ее крови.
Также была выяснена точная скорость, с которой двигался автомобиль Lexus перед смертельной аварией, машина ехала со скоростью 106,7 километров в час.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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