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06.02.2019  10:42   

Под Харьковом насмерть замерз мужчина

Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.


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4 февраля у Муромского водохранилища обнаружили тело 36-летнего жителя села Липцы.

По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. Также известно, что при жизни он злоупотреблял алкоголем.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, обморожение, полиция, харьков
 
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