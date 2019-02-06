Под Харьковом насмерть замерз мужчина

Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
4 февраля у Муромского водохранилища обнаружили тело 36-летнего жителя села Липцы.
По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. Также известно, что при жизни он злоупотреблял алкоголем.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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