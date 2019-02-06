Директор Учкомбината подозревается в «торговле» удостоверениями лесоруба (фото)

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с УЗЭ в области ДЗЭ Нацполиции Украины и сотрудниками Киевского отдела полиции ГУНП в области разоблачили одного из руководителей частного акционерного общества, которое предоставляет услуги по обучению, при получении неправомерной выгоды.
По данным следствия исполнительный директор учебного комбината систематически требовал и получал от граждан неправомерную выгоду за выдачу удостоверений позволяющие выполнять работы повышенной опасности, в частности лесоруба, без прохождения соответствующего обучения. Стоимость одного такого удостоверения мужчина оценил в 3 тыс. Грн.
Известно по меньшей мере, два факта вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму 6 тыс. грн.
По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчаков, уголовное производство начато по ч .4 ст. 368-3 УК Украины (получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенные повторно в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды).
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления о подозрении.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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