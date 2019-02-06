06.02.2019 10:50

Директор Учкомбината подозревается в «торговле» удостоверениями лесоруба (фото)

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с УЗЭ в области ДЗЭ Нацполиции Украины и сотрудниками Киевского отдела полиции ГУНП в области разоблачили одного из руководителей частного акционерного общества, которое предоставляет услуги по обучению, при получении неправомерной выгоды.



//khar.gp.gov.ua

По данным следствия исполнительный директор учебного комбината систематически требовал и получал от граждан неправомерную выгоду за выдачу удостоверений позволяющие выполнять работы повышенной опасности, в частности лесоруба, без прохождения соответствующего обучения. Стоимость одного такого удостоверения мужчина оценил в 3 тыс. Грн.

Известно по меньшей мере, два факта вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму 6 тыс. грн.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчаков, уголовное производство начато по ч .4 ст. 368-3 УК Украины (получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, совершенные повторно в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления о подозрении.