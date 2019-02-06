Как чрезвычайники «окольцованную» девушку спасали (ВИДЕО)

В Московском районе спасатели освободили палец подростка из пластмассовой рыбацкой катушки.
Днем 5 февраля спасателям сообщили, что 13-летняя девушка нуждается в помощи. Ее палец застрял в отверстии пластмассовой рыбацкой катушки.
Девушка обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали спасателей.
Инцидент произошел в квартире жилой многоэтажки на улице Бучмы, 28/64.
К месту происшествия выехали сотрудники службы спасения, которые с помощью металлических кусачек раскусили катушку и освободили палец. Вся спасательная операция длилась 5 минут.
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