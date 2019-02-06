06.02.2019 12:29

Сидельцы Покровской колонии сдавали средства связи

В Покровской исправительной колонии (№ 17) обнаружены запрещенные предметы в охраняемой зоне.



// Facebook/khadptspress

5 февраля во время проведения обыскиваемым работы оперативными работниками обнаружен мобильный телефон.

Также в ходе проведения профилактической беседы с осужденными, один из них добровольно сдал мобильный телефон.



В настоящее время устанавливаются каналы поступления в учреждение запрещенных предметов для привлечения к ответственности лиц к этому причастных.