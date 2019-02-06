Сидельцы Покровской колонии сдавали средства связи

В Покровской исправительной колонии (№ 17) обнаружены запрещенные предметы в охраняемой зоне.
5 февраля во время проведения обыскиваемым работы оперативными работниками обнаружен мобильный телефон.
Также в ходе проведения профилактической беседы с осужденными, один из них добровольно сдал мобильный телефон.
В настоящее время устанавливаются каналы поступления в учреждение запрещенных предметов для привлечения к ответственности лиц к этому причастных.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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