Главная Новости Криминал и происшествия Сидельцы Покровской колонии сдавали средства связи
06.02.2019  12:29   

Сидельцы Покровской колонии сдавали средства связи

В Покровской исправительной колонии (№ 17) обнаружены запрещенные предметы в охраняемой зоне.


// Facebook/khadptspress

5 февраля во время проведения обыскиваемым работы оперативными работниками обнаружен мобильный телефон.

Также в ходе проведения профилактической беседы с осужденными, один из них добровольно сдал мобильный телефон.

В настоящее время устанавливаются каналы поступления в учреждение запрещенных предметов для привлечения к ответственности лиц к этому причастных.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  тюрьма, телефон, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Криминал и происшествия Лозовской «Отелло», из ревности распускавший руки в местном кафе, поджег клуб и получил тюремный срок – прокуратура. 25.01 Власть Условия содержания за решеткой улучшат на пол квадрата – харьковскую петинациарку ждет «евроремонт» 24.01 Общество В харьковской колонии сделали из заброшенного склада «конфетку»  
 
 

Видео

В Харькове приступают к разработке проекта Ситуационного центра
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 