Главная Новости Криминал и происшествия Предприниматель незаконно пользовался прудом в три площади Свободы
06.02.2019  13:41   

Предприниматель незаконно пользовался прудом в три площади Свободы

Прокуратура начала расследование по факту незаконного использования водоема.


facebook.com
Как сообщант Прокуратура, Дергачевская местная прокуратура начала уголовное производство по факту самовольного занятия участка водного фонда (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).
 
По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, речь идет о пруд площадью более 30 га на территории одного из сел района.
 
Водоем в 2001 году на основании распоряжения районной администрации получил в аренду на 5 лет местный предприниматель.
 
Пруд человек использовал для рыборазведения.
 
Однако после окончания срока аренды, бизнесмен не продлил его и продолжил использовать водоем без правоустанавливающих документов.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о принятии мер представительского характера.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  водоем, незаконное использование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 Криминал и происшествия Хозяйственный суд вернул из недобросовестной аренды водоем с прилегающими территориями 14.12 Криминал и происшествия Решением апелляционного суда охранники больше не будут требовать деньги за доступ к водоему 29.11 Криминал и происшествия «Гостевой» суицид на водоеме под Харьковом
 
 

Видео

В Харькове приступают к разработке проекта Ситуационного центра
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 