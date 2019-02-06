06.02.2019 13:41

Предприниматель незаконно пользовался прудом в три площади Свободы

Прокуратура начала расследование по факту незаконного использования водоема.



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Как сообщант Прокуратура, Дергачевская местная прокуратура начала уголовное производство по факту самовольного занятия участка водного фонда (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, речь идет о пруд площадью более 30 га на территории одного из сел района.

Водоем в 2001 году на основании распоряжения районной администрации получил в аренду на 5 лет местный предприниматель.

Пруд человек использовал для рыборазведения.

Однако после окончания срока аренды, бизнесмен не продлил его и продолжил использовать водоем без правоустанавливающих документов.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о принятии мер представительского характера.