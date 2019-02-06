Дебаты по резонансному ДТП на углу Сумской начались с отвода судьи

В Киевском райсуде Харькова началось заседание по делу о ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, в результате которой погибли шесть человек.
Защита Дронова заявил отвод судье Попрас.
На вопрос почему заявлен отвод комментарий дал Сергея Перепелица:
-Нарушение во время допроса экспертов, судья сам отвечает на вопросы;
-Процедура допросов нарушена;
-Ни одно ходатайство об экспертизах не удовлетворено
До объявленного к 15 часам перерыва Секретарь суда сообщила присутствующим, что в суде с помощью системы автораспределения должны определить, кто из судей будет рассматривать заявление об отводе.
По заявлению защитников один из участников процесса - Дронов, писутствует на суде, несмотря на проблемы со здоровьем.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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