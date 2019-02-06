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06.02.2019  15:15   

Дебаты по резонансному ДТП на углу Сумской начались с отвода судьи

В Киевском райсуде Харькова началось заседание по делу о ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, в результате которой погибли шесть человек.


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Первой в судебных прениях будет выступать сторона обвинения.

Позицию озвучивать прокуроры Максим Блохин, Валерий Бухан, Игорь Омельченко.

Защита Дронова заявил отвод судье Попрас.

На вопрос почему заявлен отвод  комментарий дал Сергея Перепелица:

-Нарушение во время допроса экспертов, судья сам отвечает на вопросы;
-Процедура допросов нарушена;
-Ни одно ходатайство об экспертизах не удовлетворено

До объявленного к 15 часам перерыва Секретарь суда сообщила присутствующим, что в суде с помощью системы автораспределения должны определить, кто из судей будет рассматривать заявление об отводе.

По заявлению защитников один из участников процесса - Дронов, писутствует на суде, несмотря на проблемы со здоровьем.

Источник:   Медиапорт
 Тэги:  дтп, сумская, харьков, резонанс, дронов, зайцева
 
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