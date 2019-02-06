06.02.2019 15:15

Дебаты по резонансному ДТП на углу Сумской начались с отвода судьи

В Киевском райсуде Харькова началось заседание по делу о ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, в результате которой погибли шесть человек.



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Первой в судебных прениях будет выступать сторона обвинения. Позицию озвучивать прокуроры Максим Блохин, Валерий Бухан, Игорь Омельченко.

Защита Дронова заявил отвод судье Попрас.

На вопрос почему заявлен отвод к омментарий дал Сергея Перепелица:

-Нарушение во время допроса экспертов, судья сам отвечает на вопросы;

-Процедура допросов нарушена;

-Ни одно ходатайство об экспертизах не удовлетворено

До объявленного к 15 часам перерыва Секретарь суда сообщила присутствующим, что в суде с помощью системы автораспределения должны определить, кто из судей будет рассматривать заявление об отводе.