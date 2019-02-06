В Харькове повесилась студентка из Индии

Обстоятельства гибели иностранной студентки выясняют правоохранители Новобаварского района.
Около десяти часов вечера 5 февраля 19-летняя девушка покончила жизнь самоубийством путем повешения, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Известно, что погибшая проживала в съемной квартире вместе со своим братом.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Досудебное расследование продолжается.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: