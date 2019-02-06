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06.02.2019  15:19   

В Харькове повесилась студентка из Индии

Обстоятельства гибели иностранной студентки выясняют правоохранители Новобаварского района.


// Facebook

Около десяти часов вечера 5 февраля 19-летняя девушка покончила жизнь самоубийством путем повешения, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Известно, что погибшая проживала в съемной квартире вместе со своим братом.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Досудебное расследование продолжается.

Тэги:  самоубийство, суицид, полиция, харьков
 
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