06.02.2019 16:11

Розыск! Мужчина похитил малышку и увез в неизвестном направлении (ФОТО)

Внимание, разыскивается малолетняя София Сустина, которую похитил собственный отец!



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Киевский отдела 5 февраля обратилась мать девочки 2016 рождения и сообщила, что биологический отец ребенка забрал ее без согласия матери и уехал в неизвестном направлении.

Его телефон находится вне зоны досягаемости.

Приметы девочки: на вид 2 года, рост 86 см, волосы светло-русые, слева на лбу, возле глаза и на подбородке шрам.

Была одета в синюю куртку, малиновую шапку с двумя бубонами, серые с розовым сапоги, темно-синие брюки с серыми вставками.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам: (057) 700-43-04, 068-570-12-00, 102 или другими доступными способами.