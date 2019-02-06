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06.02.2019  16:11   

Розыск! Мужчина похитил малышку и увез в неизвестном направлении (ФОТО)

Внимание, разыскивается малолетняя София Сустина, которую похитил собственный отец!


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Киевский отдела 5 февраля обратилась мать девочки 2016 рождения и сообщила, что биологический отец ребенка забрал ее без согласия матери и уехал в неизвестном направлении.
 
Его телефон находится вне зоны досягаемости.
 
Приметы девочки: на вид 2 года, рост 86 см, волосы светло-русые, слева на лбу, возле глаза и на подбородке шрам.
 
Была одета в синюю куртку, малиновую шапку с двумя бубонами, серые с розовым сапоги, темно-синие брюки с серыми вставками.
 
По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам: (057) 700-43-04, 068-570-12-00, 102 или другими доступными способами.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  похитил ребенка, увез малышку, харьков
 
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