06.02.2019 16:43

Копы поймали странного типа с тротилом, односельчанку-воровку и карманника во время кражи (ФОТО)

За прошедшие сутки полиция раскрыла 20 преступлений.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, раскрыто 15 краж, 5 других уголовных преступлений и разыскали 3 человек, которые скрывались от органов следствия и суда.

Во время отработки района оперативники Холодногорского отдела полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии обнаружили и изъяли у жителя Балаклейский район пластиковую бутылку с неизвестным веществом внутри.

40-летний правонарушитель пояснил, что в емкости находится около 200 граммов тротила, который он нашел и собирался в дальнейшем использовать для рыбалки.

5 февраля к работникам Печенежского отделения полиции обратилась жительница села Мартовое. Женщина рассказала, что неизвестные похитили из ее домовладения 6000 гривен и металлические кухонные изделия.

В ходе отработки территории группа реагирования патрульной полиции вместе с участковым офицером Печенежского отделения полиции разоблачила в совершении преступления 51-летнюю односельчанку заявительницы.

Вещественные доказательства изъяты. Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

Общественность помогла полицейским раскрыть в совершении грабежа на территории Слободского района 36-летнего ранее судимого харьковчанина. Злоумышленник 5 февраля завладел кошельком и мобильным телефоном в двух пассажиров трамвая. За свой поступок ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Всего за сутки 16 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Работниками полиции проверено 321 владелец огнестрельного оружия, за нарушение правил изъято 13 единиц оружия, 22 владельцы привлечены к административной ответственности. Полицейскими составлено 308 протоколов по фактам административных правонарушений.

Из них 27 - по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), 17 - по статье 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​появление в общественных местах в пьяном виде), 2 - по статье 187 (нарушение правил административного надзора) Кодекса Украины об административных правонарушениях.