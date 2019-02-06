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06.02.2019  17:11   

Внимание! Под Харьковом пропал парень (ФОТО)

Разыскивается Александр Осадченко.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Дергачевского отдела разыскивают Александра Осадченко, 2001 года рождения.
 
Парень 3 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
 
Был одет в серую куртку, голубые джинсы, желтые замшевые сапоги и шапку черного цвета. При себе имел серый рюкзак.
 
Уважаемые граждане, если вам известна информация о разыскиваемого, просим сообщить в дежурную часть Дергачевского отдела полиции по телефону: (05763) 2-08-88 или 102.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал парень, не вернулся, харьков
 
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