06.02.2019 17:11

Внимание! Под Харьковом пропал парень (ФОТО)

Разыскивается Александр Осадченко.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Дергачевского отдела разыскивают Александра Осадченко, 2001 года рождения.

Парень 3 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Был одет в серую куртку, голубые джинсы, желтые замшевые сапоги и шапку черного цвета. При себе имел серый рюкзак.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о разыскиваемого, просим сообщить в дежурную часть Дергачевского отдела полиции по телефону: (05763) 2-08-88 или 102.