Главная Новости Криминал и происшествия В харьковской пицерии полицейские пресекли разлив «паленой водки»
06.02.2019  16:40   

В харьковской пицерии полицейские пресекли разлив «паленой водки»

Участковые офицеры Слободского отдела полиции обнаружили пиццерию, в которой торгуют алкоголем без лицензии.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Во время осмотра полицейские изъяли почти 50 литров контрафактного алкоголя.

На владельца заведения составлен административный протокол по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф и конфискация выручки, полученной от продажи алкоголя.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, пицерия, разлив, водка, нелегальный
 
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