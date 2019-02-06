06.02.2019 16:40

В харьковской пицерии полицейские пресекли разлив «паленой водки»

Участковые офицеры Слободского отдела полиции обнаружили пиццерию, в которой торгуют алкоголем без лицензии.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Во время осмотра полицейские изъяли почти 50 литров контрафактного алкоголя.

На владельца заведения составлен административный протокол по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф и конфискация выручки, полученной от продажи алкоголя.