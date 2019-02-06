В харьковской пицерии полицейские пресекли разлив «паленой водки»

Участковые офицеры Слободского отдела полиции обнаружили пиццерию, в которой торгуют алкоголем без лицензии.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Во время осмотра полицейские изъяли почти 50 литров контрафактного алкоголя.
На владельца заведения составлен административный протокол по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ему грозит штраф и конфискация выручки, полученной от продажи алкоголя.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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