06.02.2019 18:12

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: погиб пешеход (ФОТО)

Трагедия произошла 17 декабря на пересечении роспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау.



hk.npu.gov.ua

ГУ Нацполиции обращается за помощью в поиске свидетелей смертелного ДТП, котрое произошло 17 декабря 2018 около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау в Харькове.

Водитель грузовика Scania R420 с прицепом сбил пешехода.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашина Игоря Юрьевича.