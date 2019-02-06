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06.02.2019  18:12   

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: погиб пешеход (ФОТО)

Трагедия произошла 17 декабря на пересечении роспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау.


hk.npu.gov.ua
ГУ Нацполиции обращается за помощью в поиске свидетелей смертелного ДТП, котрое произошло 17 декабря 2018 около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау в Харькове.
 
Водитель грузовика Scania R420 с прицепом сбил пешехода.
 
От полученных травм мужчина погиб на месте.
 
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашина Игоря Юрьевича.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск свидетелей, смертельное дтп, харьков
 
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