Полицейские изъяли у жителя Харьковщины почти полкилограмма конопли

Мероприятия проводились в рамках профилактической отработки территории района и во время санкционированного обыска домовладения жителя села Лебяжье Зачепиловского района.
Во время обыска по месту жительства 32-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли около 500 граммов сухой измельченной вещества зеленого цвета со специфическим запахом конопли. По словам правонарушителя, наркотик он хранил для собственного употребления, без цели сбыта.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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