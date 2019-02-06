Главная Новости Криминал и происшествия За мошенниячество с соцпомощью жительница пригорода может три года провести на полной гособеспечении
06.02.2019  17:55   

За мошенниячество с соцпомощью жительница пригорода может три года провести на полной гособеспечении

На Харьковщине женщине сообщили о подозрении в мошенничестве за незаконное использование государственной социальной помощи


// Comments.ua

37-летняя женщина призналась, что в течение двух лет при заполнении декларации вписывала заведомо недостоверные данные о доходах своей семьи для получения социальной помощи.

С заявлением об обнаружении указанных нарушений обратились 23 января представители управления социальной защиты населения Первомайского городского совета. Установлено, злоумышленница своими действиями вызвала убытки государству на сумму более 12 000 гривен.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

5 февраля в Первомайскую городскую прокуратуру направлен обвинительный акт для дальнейшего направления дела в суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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