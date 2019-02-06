06.02.2019 17:38

Всем обвиняемым по делу теракта у харьковского Дворца спорта продлен арест

Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток.



mediaport.ua

Фото: место взрыва

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня успели продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток. Одному из обвиняемых в очередной раз было плохо. Неоднократно вызывали скорую помощь. Следующее заседание 13.02 11.30.

Судебное разбирательство на стадии исследования вещественных доказательств", - сообщили в пресс -службе.



Напомним, теракт у Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.

По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 000 долларов.