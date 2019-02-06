Всем обвиняемым по делу теракта у харьковского Дворца спорта продлен арест

Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток.
Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня успели продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток. Одному из обвиняемых в очередной раз было плохо. Неоднократно вызывали скорую помощь. Следующее заседание 13.02 11.30.
Судебное разбирательство на стадии исследования вещественных доказательств", - сообщили в пресс -службе.
Напомним, теракт у Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 000 долларов.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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