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06.02.2019  17:38   

Всем обвиняемым по делу теракта у харьковского Дворца спорта продлен арест

Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток.


mediaport.ua
Фото: место взрыва

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 

"Сегодня успели продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток. Одному из обвиняемых в очередной раз было плохо. Неоднократно вызывали скорую помощь. Следующее заседание 13.02 11.30.
Судебное разбирательство на стадии исследования вещественных доказательств", - сообщили в пресс -службе. 

Напомним, теракт у Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.

По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 000 долларов.

Источник:   УНН
 Тэги:  теракт, харьков, дворец спорта, арест, суд
 
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