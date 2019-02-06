06.02.2019 19:13

Убийство щенков под Харьковом: прокуратура начинает расследование

Компетентные органы занялись вопросом о том, кто бросил умирать в снежном поле у дороги трех беззащитных щенков.



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Как сообщает прокуратура, по заявлению о гибели щенков начато расследование.

Данные о гибели двух щенков породы тоса-ину, найденных на обочине дороги , внесенные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными отношении двух или более животных).

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, в Шевченковский отдела полиции поступило заявление представителя общественной организации «Центр спасения животных. Харьков».

Мужчина сообщил, что на обочине дороги в с. Александровка Харьковского района найдены три брошенных щенков редкой породы. Двое животных были мертвы. По данным заявителя, все найденные щенки имели чипы.

Идет следствие, направленное на установление всех обстоятельств дела.

Расследование проводит полиция.

Прокуратура руководит процессуально.