06.02.2019 19:53

Утром по Динамовской нельзя будет проехать

Запрещение движения связано с проведением следственного эксперимента.



euroua.com

7 февраля с 09:00 до 12:00 на улице Динамовской в ​​Харькове (от Новгородской в ​​сторону Сумской) перекроют движение транспорта.

Это связано с проведением следственного эксперимента.

Полиция Харьковщины обращается к водителям с просьбой учесть это сообщение и для объезда воспользоваться другими улицами.