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06.02.2019  19:53   

Утром по Динамовской нельзя будет проехать

Запрещение движения связано с проведением следственного эксперимента.


euroua.com
7 февраля с 09:00 до 12:00 на улице Динамовской в ​​Харькове (от Новгородской в ​​сторону Сумской) перекроют движение транспорта.
 
Это связано с проведением следственного эксперимента.
 
Полиция Харьковщины обращается к водителям с просьбой учесть это сообщение и для объезда воспользоваться другими улицами.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  запрет проезда, динамовская, харьков
 
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