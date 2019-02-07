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07.02.2019  12:14   

У Цветущего озера, перестала цвести и пахнуть карьера наркозакладчика (ФОТО)

На Салтовке полицейские разоблачили харьковчанина, который делал «закладки».


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 февраля в ходе отработки территории Киевского района Харькова по переулку Затоковскому, рядом с Цветущим озером, копы взяли 32-летнего мужчину.
 
При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 24 полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом белого цвета и 30 «марок», содержащих наркотические средства.
 
Злоумышленник признался, что хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта и показал еще пять мест с «закладками».
 
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. Их общий вес и происхождение устанавливается.
 
Следствателем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, задержан закладчик, харьков
 
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