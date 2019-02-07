Незадачливый воришка-рецидивист сядет на шесть лет (ФОТО)

44-летний житель пригорода украл с территории частного домовладения металлические изделия.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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давл.:
ветер: