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07.02.2019  12:49   

Незадачливый воришка-рецидивист сядет на шесть лет (ФОТО)

44-летний житель пригорода украл с территории частного домовладения металлические изделия.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции сообщение о краже поступило от 40-летней женщины 5 февраля.
 
В ходе профилактической отработки работники группы быстрого реагирования патрульной полиции задержали злоумышленника.
 
Как отметил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец тот же день полицейские разоблачили ранее судимого 44-летнего мужчины.
 
Он признался, что проник на территорию чужого домовладения и совершил кражу плиты печного отопления, колосников к ней и металлического коляске.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, задержан рецидивист, харьков
 
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