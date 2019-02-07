07.02.2019 12:49

Незадачливый воришка-рецидивист сядет на шесть лет (ФОТО)

44-летний житель пригорода украл с территории частного домовладения металлические изделия.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции сообщение о краже поступило от 40-летней женщины 5 февраля.

В ходе профилактической отработки работники группы быстрого реагирования патрульной полиции задержали злоумышленника.

Как отметил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец тот же день полицейские разоблачили ранее судимого 44-летнего мужчины.

Он признался, что проник на территорию чужого домовладения и совершил кражу плиты печного отопления, колосников к ней и металлического коляске.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.