07.02.2019 09:40

Харьковчанин устроил из шкафа высокотехнологичную нарколабораторию для элитной конопли (ФОТО)

Злоумышленника разоблачили сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Киевского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 в ходе профилактических мероприятий по отработке территории города.



://hk.npu.gov.ua

Оперативные действия проводились 4 февраля в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства 34-летнего мужчины полицейские обнаружили розфaсовани полимерные пакеты и пластиковые контейнеры с каннабисом, изготовленным из элитных сортов растений конопли общим весом около 70 граммов, 4 горшка для цветов с кустами конопли, веса и металлическое сито.

Во время санкционированного обыска в частном доме, которым пользуется злоумышленник, работники полиции обнаружили в одной из комнат шкаф площадью около 4 квадратных метров. В ней человек с помощью лабораторного оборудования выращивал элитные сорта растений конопли, из которых в дальнейшем изготавливал каннабис. В ходе следственных действий полицейские изъяли из «лаборатории» 8 кустов конопли в горшках, терморегуляторы, лампы, термометр и гофра с фильтром для очистки воздуха. 34-летний харьковчанин пояснил, что выращивал коноплю и изготавливал каннабис для продажи.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 313 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрания мужчине меры пресечения. Также устанавливается его причастность к совершению других наркопреступлений и связи.