07.02.2019 10:48

На Салтовке фура столкнулась с легковушкой

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло 6 февраля 13:45 на перекрестке ул. Нeмышлянской и пр. Тракторостроителей.



Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто МАН нe предоставил дорогу автомобилю Reno, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП травмированных нет, автомобили получили механические повреждения.



На водителя МАН полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП.