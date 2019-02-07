Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке фура столкнулась с легковушкой
07.02.2019  10:48   

На Салтовке фура столкнулась с легковушкой

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло 6 февраля 13:45 на перекрестке ул. Нeмышлянской и пр. Тракторостроителей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто МАН нe предоставил дорогу автомобилю Reno, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП травмированных нет, автомобили получили механические повреждения.

На водителя МАН полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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