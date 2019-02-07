На Салтовке фура столкнулась с легковушкой

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.
Столкновение произошло 6 февраля 13:45 на перекрестке ул. Нeмышлянской и пр. Тракторостроителей.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто МАН нe предоставил дорогу автомобилю Reno, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП травмированных нет, автомобили получили механические повреждения.
На водителя МАН полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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