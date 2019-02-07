В связи с участившимися случаями бешенства у животных в регионе проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

Начальник Чугуевского районного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области Максим Кривогуз отметил, что в Чугуевском районе эпизоотическое положение по бешенству остается опасным.
05.02.19 года по представлению начальника Чугуевского районного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области Максимом Кривогуз произошло еще одно заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Чугуевской районной администрации. Предметом рассмотрения которого стала ситуация с обнаруженного на территории Чугуевского района случая бешенства у домашних животных на территории села Велыка Бабка.
Членами чрезвычайной противоэпизоотической комиссии решено ввести карантин и утвержден план противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага бешенства.
По январь 2019 - два случая заболевания животных бешенством, в том числе 1 случай бешенства кота в поселке Новая Покровка и 1 случай по бешенству собаки в с. Старая Покровка, ул. Поди. Два двора находятся в 20 метрах друг от друга. Оба случая имели контакт с одной лисой.
Членами чрезвычайной противоэпизоотической комиссии решено: активизировать работу межведомственной комиссии по борьбе с зоонозными инфекциями, обеспечить координацию мероприятий, которые должны проводить заинтересованные службы и учреждения, а также установить контроль за их выполнением.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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