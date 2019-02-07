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07.02.2019  12:58   

Под Харьковом избили фельдшера скорой

Нападение на бригаду экстренной медицинской помощи произошло 7 февраля в селе Морозовка Балаклейского района.


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В скорую поступил віхов по поводу осложнения беременности, машина прибіла на место через 13 минут, отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Возле дома бригаду встречал мужчина, который сразу же набросился на фельдшера и нанес несколько ударов.

С помощью «тревожной кнопки» вызвали работников полиции, которые и задержали нападавшего.

Фельдшера с телесными повреждениями госпитализировали в Харьковскою областную клиническую больницу.

Тэги:  скорая, избиение, харьков
 
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