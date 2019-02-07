Под Харьковом избили фельдшера скорой

Нападение на бригаду экстренной медицинской помощи произошло 7 февраля в селе Морозовка Балаклейского района.
В скорую поступил віхов по поводу осложнения беременности, машина прибіла на место через 13 минут, отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Возле дома бригаду встречал мужчина, который сразу же набросился на фельдшера и нанес несколько ударов.
С помощью «тревожной кнопки» вызвали работников полиции, которые и задержали нападавшего.
Фельдшера с телесными повреждениями госпитализировали в Харьковскою областную клиническую больницу.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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