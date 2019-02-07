07.02.2019 13:32

Житель области запас полтора килограмма маковой соломки для себя (ФОТО)

В поселке Васищево полицейские обнаружили в гараже мужчины около полутора килограмма маковых семян и приспособления для изготовления наркотиков.



// Нацполиция

Обыск в доме 33-летнего мужчины проводится по постановлению суда.

В гараже на территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли две кастрюли с вываренным семенами мака, полиэтиленовый пакет с маковым семенем весом около 1,5 килограмма, три бутылки с наркотической жидкостью коричневого цвета, 5 медицинских шприцев с остатками наркотического жидкости и принадлежности для изготовления наркотиков .



По словам мужчины, наркотические вещества он изготавливал для собственного употребления.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.