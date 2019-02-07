07.02.2019 13:55

Спасатели успешно вытащили палец из обручального кольца (ФОТО)

Московский район : 10 минут понадобилось на операцию по спасению фаланги ребенка, застрявшего в кольце.



://kh.dsns.gov.ua

7 февраля спасателям обратилась женщина с просьбой помочь снять кольцо с пальца ее 8-летнего сына.

Мальчик надел украшение на средний палец, а снять уже не мог, так как палец сильно отек.

Сотрудники службы спасения с помощью пилочки перепилили кольцо, кусачками разогнули его и освободили палец.

Вся спасательная операция длилась 10 минут.