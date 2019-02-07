Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели успешно вытащили палец из обручального кольца (ФОТО)
07.02.2019  13:55   

Спасатели успешно вытащили палец из обручального кольца (ФОТО)

Московский район : 10 минут понадобилось на операцию по спасению фаланги ребенка, застрявшего в кольце.


://kh.dsns.gov.ua

7 февраля спасателям обратилась женщина с просьбой помочь снять кольцо с пальца ее 8-летнего сына.

Мальчик надел украшение на средний палец, а снять уже не мог, так как палец сильно отек.

Сотрудники службы спасения с помощью пилочки перепилили кольцо, кусачками разогнули его и освободили палец.

Вся спасательная операция длилась 10 минут.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, операция, харьков, кольцо, ребенок, палец
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.02 Криминал и происшествия На Харьковщине спасли водителя, который едва не задохнулся в гараже 05.02 Криминал и происшествия В Чугуеве на пепелище частного дома нашли трупы двух мужчин (ФОТО) 29.01 Криминал и происшествия Мужчину с обожженными конечностями спасли из огненной ловушки (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове установили новые тарифы на проезд в городском электротранспорте
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 