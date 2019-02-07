Спасатели успешно вытащили палец из обручального кольца (ФОТО)

Московский район : 10 минут понадобилось на операцию по спасению фаланги ребенка, застрявшего в кольце.
7 февраля спасателям обратилась женщина с просьбой помочь снять кольцо с пальца ее 8-летнего сына.
Мальчик надел украшение на средний палец, а снять уже не мог, так как палец сильно отек.
Сотрудники службы спасения с помощью пилочки перепилили кольцо, кусачками разогнули его и освободили палец.
Вся спасательная операция длилась 10 минут.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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