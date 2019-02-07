07.02.2019 16:33

Разыскивается опасный преступник (ФОТО)

За совершение тяжкого преступления разыскивается злоумышленник!



Разыскивается опасный преступник (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, Управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области разыскивается Уваров Михаил Николаевич, 1985 года рождения, уроженец Мурманской области РФ.

Как проинфомировали в пресс-службе поллиции, он обвиняется по ст. 185 ч. 4 (Кража в особо крупных размерах), которая предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Приметы преступнка: рост 185 см., атлетического телосложения, овальное лицо, светлые глаза, губы толстые, большие лобные залысины, темные короткие волосы.

Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о о лице, разыскивается, просим сообщить по телефонам: 102, 057-705-93-63, 050-343-84-04 или по адресу: 61052, город Харьков, ул.Ярославская, 1 / 29 УКР ГУНП в Харьковской области.