Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный разбойник чуть не убил старушку из-за десяти гривен
07.02.2019  16:51   

Пьяный разбойник чуть не убил старушку из-за десяти гривен

Пенсионерку спас ее вернувшийся муж.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Балаклейского районного суда области 31-летний мужчина признан виновным в разбойном нападении с применением насилия, совмещенным с проникновением в жилище. (Ч. 3 ст. 187 УК Украины).
 
Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Происшествие случилось в конце августа прошлого года в. Змиев. Осужденный гостил у одноклассницы. 
 
Утром нетрезвый мужчина ворвался в соседний домовладения и набросился на хозяйку дома. Нападающий требовал у 60-летней женщины-инвалида дать ему 10 гривен.
 
Услышав отказ, стал душить потерпевшую руками и подушкой. Разбойник таскал песионерку за волосы и угрожал расправой.
 
Спасло женщину то, что домой вернулся ее муж. Злоумышленник успел забрать старенький мобильный телефон потерпевшей и скрылся.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  избил старушку, чуть не убил, харьков
 
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