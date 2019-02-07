07.02.2019 16:51

Пьяный разбойник чуть не убил старушку из-за десяти гривен

Пенсионерку спас ее вернувшийся муж.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Балаклейского районного суда области 31-летний мужчина признан виновным в разбойном нападении с применением насилия, совмещенным с проникновением в жилище. (Ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Происшествие случилось в конце августа прошлого года в. Змиев. Осужденный гостил у одноклассницы.

Утром нетрезвый мужчина ворвался в соседний домовладения и набросился на хозяйку дома. Нападающий требовал у 60-летней женщины-инвалида дать ему 10 гривен.

Услышав отказ, стал душить потерпевшую руками и подушкой. Разбойник таскал песионерку за волосы и угрожал расправой.

Спасло женщину то, что домой вернулся ее муж. Злоумышленник успел забрать старенький мобильный телефон потерпевшей и скрылся.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.