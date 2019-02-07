07.02.2019 17:17

1000 вызовов и до 10 задержаний в день - итоги работы патрульных полицейских Харькова в 2018

За 2018 год было задержано 3 546 пьяных за рулем.



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3091 задержания по «горячим следам» и больше 349 073 обработанных вызовов - харьковские патрульные подвели итоги работы за 2018 год

2018 для управления патрульной полиции в Харьковской области стал годом развития и достижений.

В структуре патрульной полиции появились новые подразделения направлены на обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения. Приобрела обороты и превентивная работа полицейских среди населения.

Однако, главные направления работы патрульной полиции остаются неизменными - это обслуживание вызовов, поступающих на линию 102, борьба с уличной преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2018 году патрульные проработали почти 350 тыс. вызовов, по сравнению с 2017 годом больше на 25%, когда количество вызовов составляла 263039 . Улучшилось и время прибытия патрульных на вызовы. Согласно мониторингу реагирования экипажей среднее время прибытия на вызов составляет 8 минут 54 секунды.

3091 задержания по «горячим следам» совершили патрульные за прошлый год. Среди которых 20 задержаний за убийство, 60 - за разбой, 173 - за грабеж, 458 - за нанесение телесных повреждений и другие.

Активная работа ведется и по выявлению граждан с наркотическими веществами. В 2018 году за незаконное хранение наркотических веществ патрульные осуществили 1350 задержаний.

О нарушениях водителями правил дорожного движения, то количество административных материалов за прошлый год составила 137989, из которых 3 546 протоколов за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 130 КУоАП).

«Приоритетом для работы патрульного является быстрая реакция на правонарушение или преступление и помощь гражданам. Для этого полицейские ежедневно повышают свой профессиональный уровень и работают над собой. Ведь для патрульного важным является безопасность и жизнь каждого гражданина», - отметил на пресс-конференции начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Размик Оганисян.

О результатах своей работы сегодня на пресс-конференции рассказали и руководители отделов управления патрульной полиции Харьковской области, представив результаты за 2018 и ответив на все вопросы представителей средств массовой информации.