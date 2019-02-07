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07.02.2019  17:49   

На Салтовке сосулька снесла козырек над подъездом (ФОТО)

Навес над входом не выдержал удара глыбы льда.


//facebook.com/h.saltovka

Как сообщают социальные сети, в Харькове, на Салтовском шоссе рухнул лед с крыши и отбил козырек над подъездом.

Как инфомируют очевидцы в социальных сетях. инцидент произошел сегодня, 7 февраля.

Также повреждена дверь в подъезд. 
Тэги:  упала сосулька, глыба льда снесла козырек, харьков, салтовка
 
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