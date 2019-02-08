08.02.2019 12:12

Хулиган, бесновавшийся в вагоне электрички, под стражей на полтора месяца

В Харьковской области взяли под стражу мужчину, который совершил драку в вагоне электрички.



golos.ua

Как сообщает Depo ссылаясь на пресс-службу Изюмского районного суда Харьковской области, судья удовлетворил ходатайство следователя Изюмского отдела полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении мужчины, который совершил драку в вагоне электрички Харьков-Изюм.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 46 суток.

Досудебным расследованием установлено, что 13 декабря около 23:40 подозреваемый, находясь в вагоне электрички, совершил ссору с малознакомым мужчиной. Во время ссоры злоумышленник нанес удары потерпевшему пустой стеклянной бутылкой.

После того, как бутылка разбилась, подозреваемый продолжал бить потерпевшего сорванным от скамейки сиденьем.

Злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения в виде многочисленных кровоподтеков, убойных ран и закрытого перелома левой локтевой кости.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство».