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08.02.2019  12:12   

Хулиган, бесновавшийся в вагоне электрички, под стражей на полтора месяца

В Харьковской области взяли под стражу мужчину, который совершил драку в вагоне электрички.


golos.ua
Как сообщает Depo ссылаясь на пресс-службу Изюмского районного суда Харьковской области, судья удовлетворил ходатайство следователя Изюмского отдела полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении мужчины, который совершил драку в вагоне электрички Харьков-Изюм.
 
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 46 суток.
 
Досудебным расследованием установлено, что 13 декабря около 23:40 подозреваемый, находясь в вагоне электрички, совершил ссору с малознакомым мужчиной. Во время ссоры злоумышленник нанес удары потерпевшему пустой стеклянной бутылкой.
 
После того, как бутылка разбилась, подозреваемый продолжал бить потерпевшего сорванным от скамейки сиденьем.
 
Злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения в виде многочисленных кровоподтеков, убойных ран и закрытого перелома левой локтевой кости.
 
Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство».
Источник:   Depo
 Тэги:  драка в вагоне, хулиган под стражей, харьков
 
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