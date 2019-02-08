В том, что сало может быть наркотиком, убедились харьковские полицейские (ФОТО)

38-летнего мужчину разоблачили сотрудники Основянского отделения полиции на ж/д станции.
На железнодорожной станции «Основа» разоблачили мужчину, который перевозил наркотики в 3-литровой банке с салом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
38-летннего мужчина разоблачили сотрудники Основянского отдела полиции.
«Во время патрулирования на одном из автовокзалов города полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины вещество растительного происхождения, внешне похожего на каннабис. Находчивый человек расфасовал наркосредство в пакеты и спрятал в трехлитровой банке с салом», - говорится в сообщении.
Изъятое весом около 400 граммов направили на экспертное исследование.
Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.
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